Die Katastrophe von Tschernobyl ist mehr als 35 Jahre her und für viele, vor allem jüngere Menschen außerhalb der Ukraine gar nicht mehr so präsent. Doch seit vergangener Woche dominiert das verunglückte Atomkraftwerk wieder die Schlagzeilen, nachdem russische Militäreinheiten das Gelände in der Nord-Ukraine unter ihre Kontrolle gebracht haben. Für Thomas Harms, einen 75-jährigen Apothekeninhaber aus Weil am Rhein, sind der Reaktorunfall sowie die Verstrahlung von Menschen und Umwelt der Ausgangspunkt für sein humanitäres Lebenswerk. Harms gründete vor 30 Jahren den Verein KiHev Kinderhilfe Kiew und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Linderung der Not Tschernobyl-geschädigter Ukrainerinnen und Ukrainer. Eine Not, deren Ende noch längst nicht absehbar ist.