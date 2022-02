Paxlovid-Auslieferung hat begonnen

Vorgaben zur Bestellung und Abrechnung des oralen COVID-19-Arzneimittels Paxlovid gab es bereits, ausgeliefert wurde es aber noch nicht. Jetzt hat der Pharmakonzern Pfizer am Mittwoch mit der Auslieferung des COVID-19-Arzneimittels Paxlovid in Deutschland begonnen. Vom Verteilzentrum in Karlsruhe aus gingen die Tabletten an den Pharmagroßhandel, wie eine Sprecherin mitteilte. „Apotheken können das Arzneimittel dort bei Vorliegen einer ärztlichen Verschreibung bestellen und an Patientinnen und Patienten abgeben“, heißt es.