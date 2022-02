Neue Freude am Beruf

Die Apotheken sind kein Einzelfall – über Standorte, Branchen und Funktionen hinweg, finden üblicherweise motivierte Mitarbeiter nicht wieder zurück in den Flow. Durchgehender Stress, emotionale Beanspruchung, wahrgenommene Isolation, anhaltende Unsicherheit und Berge von unerledigten Aufgaben sind Gründe dafür. Die persönlichen Stärken konnten kaum genutzt werden, es ging darum, Arbeiten unter Druck zu erledigen, und das so effizient wie möglich. Dass die Leistungsfähigkeit jetzt abnimmt, verstärkt zusätzlich das Gefühl des Unwohlseins. Dabei ist Freude an der Arbeit wichtig für unser Wohlbefinden, unsere kognitiven Fähigkeiten und für unsere Erfolgsbilanz. Nicht ohne Grund suchen Führungskräfte nach einer Strategie, ihr Team wieder zu begeistern.

Der Einsatz unserer Stärken ist eine natürliche Energiequelle. Genau das, was wir jetzt brauchen, denn der Ausnahmezustand wird uns weiter begleiten, den Unterschied macht, wie wir ihn gestalten. Unsere Energie ausschließlich in der freien Zeit zurückzugewinnen, ist kaum möglich, wenn der Arbeitsalltag zu 100 Prozent kräftezehrend ist. Wer schon mal in einem ungeliebten Job gearbeitet hat oder einen unpassenden Arbeitsplatz hatte, der kennt das Gefühl. Unsere Tätigkeit ist es, die Energie zurückgeben muss.

Was sind Ihre Energiegeber?

Beginnen wir trotzdem mit unseren Überlegungen in der Freizeit. Was sind dort für Sie Energiegeber? Ist es Bewegung oder eine kreative Tätigkeit? Sind es Unterhaltungen mit Freunden oder ein großes Wellnesspaket? Auch wenn Sie das Gefühl haben, erschöpft zu sein, spicken Sie Ihre Freizeit mit Energiegebern, um Ihr Leben emotional, geistig und körperlich wieder reicher zu machen.

Welche Äquivalente finden Sie im Job? Häufig sind es ähnliche Dinge, die im Job unsere Energiereserven auffüllen. Mögen Sie es, neue Ideen zu entwickeln, Themen zu vertiefen oder konzentriert an Projekten zu arbeiten? In welchen Momenten oder bei welchen Tätigkeiten fühlen Sie sich besonders fokussiert, richtig wohl und voller Energie? Meist sind das Momente, in denen die Anforderungen und die eigenen Stärken im Einklang sind.

Wie Sie es konkret angehen sollten, um die Freude am Beruf zurückzugewinnen, und welche Parallelen es zum Umgang mit Ihrem Auto gibt, erklärt AZ-Autorin Anja Keck, Apothekerin und Coach, in der aktuellen AZ 2022, Nr. 8, S. 6.