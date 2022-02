Doch vollständig geimpft mit einmal Johnson & Johnson?

Anders als die Berliner Richter entschied am 11. Februar das Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht. Zwar hat man auch hier verfassungsrechtliche Bedenken hinsichtlich der Regelungssystematik. Diese Bedenken könnten aber – selbst für den Fall, dass das Gericht die besagte Norm in der Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordung nicht anwende – nicht zur Feststellung des Status „vollständig geimpft“ bei den Antragstellern führen. Das Gericht sah sich nämlich schlicht nicht in der Lage, selbst zu entscheiden, welche Anzahl von Impfungen erforderlich ist, um als vollständig geimpft zu gelten. Es fehle ihm hierfür an der erforderlichen Fachkenntnis, räumen die Richter:innen ein. Auch dieser Beschluss kann binnen zwei Wochen Beschwerde eingelegt werden (Az. 1 B 6/22)

Möglicherweise kommt der Verordnungsgeber allerdings weiteren Entscheidungen zuvor. Bund und Länder haben bereits vereinbart, dass die Festlegungen zum Impfstatus nicht mehr an das PEI delegiert werden sollen. Das gilt auch für die Festlegungen des RKI zum Genesenenstatus. Die COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung und die Coronavirus-Einreiseverordnung sollen entsprechend geändert werden.