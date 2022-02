Münch übernimmt Vorsitz der DAC/NRF-Kommission

Außer Münch als Vorsitzender wurde Dr. Andreas Hünerbein neu in die Kommission berufen. Der DAC/NRF-Kommission gehören in den kommenden sechs Jahren folgende Expertinnen und Experten an:

Dr. Jens-Andreas Münch (Vorsitzender)

Prof. Dr. Franz Bracher, München

Apothekerin Cornelia Bruns, Bremen

Dr. Volker Christoffel, Sengenthal

Prof. Dr. Rolf Daniels, Tübingen

Prof. Dr. med.Christian Fleck, Jena

Prof. Dr. Gerhard Franz, Regensburg

Dr. Frauke Gaedcke, Koblenz

Dr. Matthias Heuermann, Münster

Prof. Dr. med. Peter H. Höger, Hamburg

Dr. Andreas Hünerbein, Naumburg (Saale)

Dr. Holger Knoth, Dresden

Prof. Dr. Matthias Melzig, Berlin

Dr. Ulrich Reichert, Darmstadt

Dr. Rene Roth-Ehrang, Andernach

Prof. Dr. Gerhard Scriba, Jena

Dr. Michael Sprenger, Puchheim

Prof. Dr. med. Petra Staubach-Renz, Mainz

Apotheker Gerhard Zück, Knittlingen

Leiter des Prüflaboratoriums des DAC ist Dr. Michael Hörnig, Leiter des Pharmazeutischen Laboratoriums des NRF ist Dr. Holger Reimann.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dac-nrf.de