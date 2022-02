Wie bezahlt der ehemalige Minister seine Schulden?

Als der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Oktober 2020 eine Luxusvilla in Berlin für mehrere Millionen Euro kaufte, wollte er die Berichterstattung darüber verhindern, aber das Oberlandesgericht Hamburg kassierte die von ihm erwirkte einstweilige Verfügung. Nun ist Spahn kein Minister mehr, doch das Interesse der Medien an seinen Immobiliengeschäften bleibt – zudem sich jetzt die Frage stellt, wie er mit seinen (deutlich niedrigeren) Abgeordnetenbezügen den Schuldenberg abtragen will.