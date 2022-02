Kriterien für Genesenennachweise sollen wieder per Verordnung geregelt werden

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen, sagte im Anschluss an die Konferenz vor Journalisten in Berlin, das Hin und Her sei „nicht so gut“ gewesen. So eine wichtige Entscheidung könne nicht einfach auf der Homepage des RKI bekannt gemacht werden. Deswegen wolle man die Vorgaben wieder in ein „geordnetes Verfahren der Rechtsetzung“ überführen. Konkret heißt es in dem Beschluss, der der DAZ vorliegt: