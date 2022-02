Für Apotheken nur 180 Tage relevant – den Rest regeln die Apps

Als Mitte Januar in Deutschland überraschend der Genesenenstatus von 180 auf 90 Tage gestutzt wurde, sorgte dies für allgemeine Unruhe. Das Verständnis der Menschen wurde auch nicht dadurch beflügelt, dass das seitdem für die Anforderungen an den Genesenenstatus verantwortliche Robert Koch-Institut (RKI) später erklärte, diese 90 Tage gälten nur für ungeimpfte Genesene. Geimpfte, die mit SARS-CoV-2 infiziert waren, gelten hingegen 180 Tage lang als genesen.

Auch Apotheken stellte dies vor Probleme: Eine Differenzierung zwischen geimpften und ungeimpften Genesenen sieht das für die Zertifikatsausstellung genutzte Verbände-Portal nicht vor. Und so wurden in den Apotheken eine Weile lang tatsächlich Genesenenzertifikate mit einer 90-Tage-Gültigkeit ausgestellt – doch dann passte der Deutsche Apothekerverband (DAV) wieder auf 180 Tage an.