Ein Wirkstoff, zwei Hersteller – neun unterschiedliche Kontraindikationen

„Das grundsätzliche Problem besteht in erster Linie darin, dass viele Originatorprodukte in Europa nicht harmonisiert sind, die Generika aber größtenteils über europäische Verfahren zugelassen werden“, erklärte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) auf Anfrage der DAZ. „Ein Generikum passt sich offiziell im Antrag an das Referenzprodukt im selben Land an.“ Es kommt also auf den Text des Referenzproduktes im jeweiligen Land an, das die Federführung im generischen Verfahren innehat. „Im ungünstigen Fall können Abweichungen dann auch Indikationen und Kontraindikationen betreffen“, so das BfArM.