Könnte es sich also um einen Klasseneffekt der JAK-Hemmer handeln? Dem will nun der für die Risikobewertung von Arzneimitteln bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zuständige PRAC in einem „Sicherheits-Review“ nachgehen. Bei der Behandlung von Entzündungskrankheiten wirkten Baricitinib und andere JAK-Hemmer ähnlich wie Tofacitinib, weswegen der PRAC überprüfen will, „ob diese Risiken mit allen in der EU zur Behandlung von entzündlichen Erkrankungen zugelassenen JAK-Hemmern verbunden sind und ob die Zulassungen für diese Arzneimittel geändert werden sollten“, erklärt der PRAC als Ergebnis seiner letzten Sitzung vom 7. bis 10. Februar 2022.