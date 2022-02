Dass es einen Zusammenhang zwischen dem Eisen-Haushalt und dem Immunisierungserfolg bzw. dem Immunsystem selbst gibt, ist in der Fachwelt kein Novum – viele Fragen dazu sind jedoch noch offen. Eine Studie aus Kenia, in der die Zusammenhänge zwischen Eisen-Mangel und Impfstoffwirksamkeit bei Säuglingen untersucht werden, beschreibt bereits, dass ein Eisen-Mangel die Effizienz von Impfungen gegen Diphtherie, Keuchhusten und Pneumonie vermindert. In derselben Studie konnte allerdings kein negativer Effekt eines Eisen-Mangels bei Impfungen gegen Tetanus und Haemophilus Influenza Typ b gezeigt werden. Die Frage ist also: Was unterscheidet diese Vakzinen? Ab welchem Ausmaß beeinträchtigt ein Eisen-Mangel das Immunsystem? Und wird auch das Immungedächtnis beeinflusst?