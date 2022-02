Besonders beliebt sind den Umfrageergebnissen zufolge Vitamin D, Vitamin B 12 , Vitamin C und Multivitaminpräparate. „Am häufigsten nennen die Befragten als möglichen gesundheitlichen Nutzen spontan den Ausgleich eines Mangels“, schreibt das BfR. „Allerdings: Aus wissenschaftlicher Sicht kommt bei gesunden Menschen, die sich ausgewogen und abwechslungsreich ernähren, eine unzureichende Aufnahme von Vitaminen und eine dadurch bedingte Unterversorgung nur sehr selten vor.“ Nur in bestimmten Fällen werde die Einnahme von Vitaminen über Nahrungsergänzungsmittel ausdrücklich empfohlen. Das betrifft beispielsweise Folsäure in der frühen Schwangerschaft.