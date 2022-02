Trimetazidin wird als Zusatztherapie zur symptomatischen Behandlung von stabiler Angina pectoris eingesetzt bei Patienten, die durch eine antianginöse First-Line-Therapie nicht ausreichend eingestellt sind oder diese nicht vertragen. Es ist beispielsweise in Österreich unter dem Handelsnamen Vastarel® erhältlich. Man nimmt an, dass es vor Myokardischämie schützt, indem es die Geschwindigkeit des Glucoseabbaus erhöht. Es wird daher als „metabolic Agent“ bezeichnet. Laut Amino-Datenbank der Landesapothekerkammer Hessen besteht hinsichtlich der anti-ischämischen Effekte ein großer Unterschied zu den sonst im Notfall eingesetzten Stoffen wie Glyceroltrinitrat (reine Gefäß-Effekte). Am ehesten vergleichbar sei der Wirkstoff mit Ranolazin (Ranexa®), welches zur Ergänzungstherapie bei Angina pectoris zugelassen ist, in der Leitlinie aber nicht erwähnt werde.