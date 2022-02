Viele haben sich vermutlich die Augen gerieben – den einen oder anderen hat es vielleicht auch geschüttelt –, als sie mitten in der Münchener Innenstadt die „Noventi-FC Bayern-Apotheke” erblickt haben. Allerdings existiert sie nur für einen Tag. Sie wurde am heutigen Donnerstag zum Start der Partnerschaft zwischen dem FC Bayern und Noventi und des digitalen Impfzentrums Impfen-in-Apotheken.de eröffnet. Denn ab sofort sollen Menschen deutschlandweit ihre Impftermine zur Corona-Impfung online in einer teilnehmenden Apotheke in ihrer Nähe über die Plattform Impfen-in-Apotheken.de vereinbaren können, schreibt Noventi in einer Mitteilung. Apotheker:innen können darüber in Kombination mit der dazugehörigen Software das gesamte Impfmanagement wie Terminorganisation abbilden und organisieren, heißt es weiter.