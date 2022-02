COVID-19-Schnelltests als Wachstumstreiber

Für den Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers kam es anders als erwartet: Eigentlich hatte das Unternehmen im vergangenen Jahr damit gerechnet, dass das Geschäft mit COVID-19-Schnelltests abebbt. Stattdessen sei die Nachfrage nach Antigen-Schnelltests zum Nachweis von COVID-19 in Europa gestiegen, zudem seien diese auch in den USA zugelassen worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mit. Die Konsequenz: Da damit das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres (dieses endet am 30. September) besser als erwartet ausgefallen ist, erhöhte der Konzern auch seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2021/22.