Amöben produzieren THC und vielleicht auch bald Antibiotika

Tiertypisch sind dabei die Bewegung, die wie in Muskelzellen durch Aktin- und Myosinfasern vonstattengeht sowie die Chemotaxis. Pflanzentypisch ist die Immobilität in der Vermehrungsphase und dass dann sogar Zellwände aus Zellulose angelegt werden. In den unterschiedlichen Stadien schaltet Dictyostelium (von griechisch dictyo = Netz und stelium = Säule) discoideum (von lateinisch discoidal = scheibenförmig) auch unterschiedliche Gene seines mittlerweile vollständig sequenzierten Genoms an.