Eine aktuelle Studie der Mailman School of Public Health an der Columbia University zeigt, dass sich viele Apotheker in den USA bereit fühlen, ihr Wirkungsspektrum zu erweitern. Vor allem vor dem Hintergrund der Pandemie wollten sie Verantwortung übernehmen und Lücken in der Versorgungskette füllen. Eine Mehrheit der Befragten erwartet demnach für Apotheker in den kommenden zehn Jahren mehr direkten Patientenkontakt und mehr Verantwortung bei deren Versorgung.