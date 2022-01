In der gleichen Sitzung wurde laut Kurzprotokoll über eine „Zubereitung aus Xylometazolin und Ipratropiumbromid“ abgestimmt. Hinsichtlich deren Antrag auf „Entlassung aus der Verschreibungspflicht zur intranasalen Anwendung“ empfahl der Ausschuss zwar nicht einstimmig, aber mehrheitlich, diesen abzulehnen.

Bei der Zubereitung handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um „Otriven Duo“. Denn laut Lauer-Taxe enthält das Nasenspray in Deutschland als einziges die beiden Wirkstoffe Xylometazolin und Ipratropiumbromid in Kombination. Hinter abschwellenden Nasensprays mit Namenszusätzen wie „plus“ oder „duo“, die nicht verschreibungspflichtig sind, verbergen sich sonst gewöhnlich Kombinationen aus Xylometazolin und Dexpanthenol. Was nützt also Ipratropiumbromid in Nasensprays?