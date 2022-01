Fit für das E-Rezept

Wie wird das E-Rezept eingelöst? Was macht die Apotheke damit nach der Arzneimittelabgabe? Und welche Auswirkungen sind bezüglich Retaxationen zu erwarten? Das Autorentrio Giermann/Schindl/Thees befasst sich in der jetzt im Deutschen Apotheker Verlag erschienenen Arbeitshilfe zum E-Rezept mit dem gesamten Lebenszyklus einer elektronischen Verordnung und bietet praktische Tipps für den Umgang damit in der Offizin.