Lagevrio-Rezepte: Ärzte sollen Gültigkeitsdauer angeben

Seit kurzem steht mit Lagrevio eine orale Therapieoption bei bestimmten COVID-19-Patienten mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf zur Verfügung. Das Arzneimittel enthält den Wirkstoff Molnupiravir, dessen Wirkung primär auf einer Hemmung der viralen RNA-Replikation durch Einbau des Triphosphatmetaboliten in das virale RNA-Genom beruht. Die Therapie muss innerhalb von fünf Tagen nach Auftreten der Symptome begonnen werden. Insofern ist es logisch, dass die jeweiligen Verordnungen innerhalb von fünf Tagen, Werktagen wohlgemerkt, in der Apotheke eingelöst werden müssen – obwohl noch keine Zulassung erfolgt ist, können Apotheken unter Beachtung einiger Besonderheiten und Auflagen das Mittel beim Großhandel beziehen und an Patienten abgeben.