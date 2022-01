2022: „Das Jahr der COVID-Arzneimittel“

Der Wirkstoff Molnupiravir wurde ursprünglich als Arzneistoff zur Behandlung der Influenza entwickelt. Es handelt sich um ein Prodrug, das in der Zelle in das aktive Triphosphat umgewandelt wird. Bei der Vervielfältigung der Virus-RNA in den befallenen Zellen baut die virale RNS-Polymerase dieses Molekül anstelle von Cytidintriphosphat oder Uridintriphosphat ein, wodurch es zu Mutationen im viralen Erbgut kommt. In Studien konnte Molnupiravir signifikant stärker als Placebo Hospitalisierungen bzw. Todesfälle verhindern. Die NNT (number needed to treat), das heißt die Zahl der zu Behandelnden für ein verhindertes Ereignis, lag bei 33, was laut Schubert-Zsilavecz ein guter Wert ist.