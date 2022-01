Viele Apotheken horten noch Plastiktüten

Trotz langer Vorlaufzeit kam das Plastiktüten-Aus am 1. Januar für viele Apotheken offenbar doch überraschend. Unsere Umfrage bestätigt jedenfalls den Eindruck, der sich bereits in den Sozialen Medien abzeichnete: Die meisten Teilnehmer:innen gaben an, es gebe noch Plastiktüten in ihren Apotheken.