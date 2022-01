PTAheute feiert 35. Geburtstag

PTAheute wird 35 Jahre alt. Das muss gefeiert werden, deshalb gibt es einen Abend voller Emotionen, Musik und Zauberei: am 21. Januar 2022 um 19:00 Uhr geht es los. Sie können live dabei sein – natürlich kostenlos und ohne vorherige Registrierung.

Die Liveübertragung aus dem Scala, einem ehemaligen Kino in Ludwigsburg, lockt mit pharmazeutischen Talenten und bekannten Gesichtern. Neben den ehemaligen PTAheute-Chefredakteurinnen Reinhild Berger und Dr. Iris Milek wird das aktuelle Redaktionsteam vertreten sein, genau wie Weggefährten und verschiedene Showacts. Zu denen zählt beispielsweise PTA und Letʼs-Dance-Coach Jürgen Schlegel. PTA Lea Würz, die es bis ins Finale des Gesang-Contests „Revoice of Pharmacy“ schaffte und gerade erst mit der Goldenen Gitarre 2021 ausgezeichnet wurde, ist ebenfalls zu Gast, genau wie Zauberkünstler Alfonso Rituerto. Der Vize-Europameister in Close-up-Magie will das Publikum mit einer eigens für diesen Abend entwickelten Performance begeistern. Gleichzeitig mit der Veranstaltung zum 35. Geburtstag der PTAheute wird es auch den offiziellen Startschuss für den PTAheute-Club gegeben.