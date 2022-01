Alltagsgegenstände im Apothekendesign

„Manche Leute gehen in den fremden Orten immer erst in den Ratskeller, manche zur Sehenswürdigkeit – ich gehe in die Apotheke“, schrieb Kurt Tucholsky in „Lerne lachen ohne zu weinen“ (1932). Und weiter: „Hübsch, so eine Apotheke. Man fühlt sich so geborgen.“

Das ist wohl der Grund, weshalb stillgelegte Apotheken gerne als Kulisse für Geschäfte, Kaffeehäuser und Restaurants gewählt werden, beispielsweise in Braunschweig, Stuttgart, Berlin/Oranienplatz oder Leipzig.