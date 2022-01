Corona-Impfstoff von Novavax erst ab 21. Februar

Corona-Impfungen mit COVID-19-­Vakzine Nuvaxovid, dem Präparat des US-Herstellers Novavax, sollen voraussichtlich Ende Februar in Deutschland starten können. Die erste Lieferung von 1,75 Millionen Dosen soll ab dem 21. Februar zur Verfügung stehen, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Freitag mit Verweis auf Firmenangaben in Berlin sagte. Genaue Termine für weitere 3,25 Millionen Dosen, die gekauft wurden, stünden noch nicht fest. Er hoffe auf Lieferung noch im Februar. Damit sind die Zusagen des pharmazeutischen Großhandels, im Januar liefern zu wollen, hinfällig.