Nur zwei Drittel der Ärzte können E-Rezepte ausstellen

Unterscheidet man nach ambulant und in der Klinik tätigen Mediziner:innen sieht es für die Praxen, wo ja die Mehrheit der Rezepte ausgestellt wird, immerhin nicht mehr ganz so traurig aus: Dort liegt der Ausstattungsgrad bei 66,19 Prozent, also bei ziemlich genau zwei Drittel. Im stationären Bereich wurde das Kärtchen an 33,81 der Mediziner:innen ausgegeben. Die kommen allerdings außer im Rahmen von Entlassrezepten oder in Klinikambulanzen eigentlich nicht in die Verlegenheit, Verordnungen zulasten der GKV ausstellen zu müssen.

Bei den Apotheker:innen schon mehr als die Hälfte

Und wie sieht es bei den Apotheker:innen aus? Ein ABDA-Sprecher erklärt auf Nachfrage der DAZ: „Eine Abfrage unsererseits bei den Landesapothekerkammern zum Ende des Jahres 2021 hat ergeben, dass schon mehr als die Hälfte aller HBA-berechtigten in öffentlichen Apotheken und Krankenhausapotheken tätigen Apothekerinnen und Apotheker – also mehr als 30.000 – bereits einen HBA erhalten hatten. Über die Ausstattung der Apotheken(inhaber/innen) mit Konnektoren, SMC-B und HBA hatten wir im Laufe des vergangenen Jahres wegen der TI-Anbindung ja schon immer wieder separat berichtet.“

Hierzu finden sich Zahlen aus dem März 2021, wonach zu diesem Zeitpunkt etwa 11.000 Apothekeninhaber:innen mit HBAs ausgestattet waren, das sind rund 60 Prozent. Mittlerweile dürften die Quote bei nahezu 100 Prozent liegen. Schließlich wurde der Starttermin für das E-Rezept sehr kurzfristig gekippt. Um E-Rezepte abzurufen und zu bearbeiten ist in jeder Apotheke zumindest ein HBA erforderlich. Das heißt: Die ganz große Mehrheit der Apotheken war – davon ist auszugehen – darauf vorbereitet, ab dem 1. Januar E-Rezepte zu empfangen – zumindest soweit sie es selbst in der Hand haben. Grundsätzlich gibt es aber die Empfehlung, dass sich alle in der öffentlichen Apotheke tätigen Approbierten mit einem HBA ausstatten.