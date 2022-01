Dr. Sommer und Comic-Love-Story: Rentner-Bravo macht ihrem Spitznamen alle Ehre

Die Apotheken-Umschau, auch „Rentner-Bravo“ genannt, wird 66. Den Schnapszahl-Geburtstag begeht man in Baierbrunn mit einem Augenzwinkern: In einem 10-seitigen Spezial werden klassische Bravo-Kategorien aufgegriffen – mit Gesundheitscontent. So ziert beispielsweise ein früherer BRAVO-Star das Cover: die Schauspielerin, Ärztin und langjährige Apotheken Umschau-Kolumnistin Marianne Koch. Es gibt eine Comic-Love-Story und auch ein Dr. Sommer-Team ist mit Gesundheitstipps dabei.