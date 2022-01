Zusatznutzen für Empagliflozin bei Herzinsuffizienz

Dass Dapagliflozin, der zweite bei Herzinsuffizienz zugelassene SGLT-2-Inhibitor, beim G-BA ein bisschen besser wegkam – mit einem Anhaltspunkt für einen beträchtlichen Zusatznutzen –, spielt in der Praxis keine Rolle. So listet die im August 2021 aktualisierte Herzinsuffizienz-Leitlinie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie beide Wirkstoffe nebeneinander auf. Die Unterschiede bei den Endpunkten, die für abweichende Bewertung verantwortlich sind, werden eher auf studientechnische Gründe als auf einen echten Unterschied in der Wirksamkeit zurückgeführt.

Neben Diabetes und Herzinsuffizienz sieht man in der Gruppe der SGLT-2-Hemmer auch Potenzial bei Niereninsuffizienz. Dapagliflozin verzögerte in Studien das Fortschreiten einer chronischen Niereninsuffizienz und darf seit August vergangenen Jahres auch in dieser Indikation angewendet werden.