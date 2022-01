Weiteres Levothyroxin-Präparat mit veränderter Hilfsstoff-Zusammensetzung

Aus Berlthyrox (Levothyroxin-Natrium) wird ab Mitte Januar in den Apotheken L-Thyroxin BC. Obwohl sich dabei nur die Hilfsstoffzusammensetzung ändert, bittet der Zulassungsinhaber Berlin Chemie jetzt in einem Rote-Hand-Brief Apotheker:innen, die Patient:innen darüber aufzuklären, sodass diese sich mit ihren Ärzt:innen in Verbindung setzen. Denn eine engmaschige Kontrolle der Schilddrüsenstoffwechsellage kann notwendig sein. Das zeigen vor allem Erfahrungen aus Frankreich.