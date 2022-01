Was versteht man eigentlich unter einem „milden Verlauf“?

Am 5. Januar erläuterte auch Professor Dr. Clemens Wendtner, Chefarzt der Infektiologie und Tropenmedizin sowie Leiter der Spezialeinheit für hochansteckende lebensbedrohliche Infektionen an der München Klinik Schwabing, dem Science Media Center (SMC) in einem virtuellen Presse-Briefing die Schwierigkeit mit den milden Verläufen: „Das Wort mild ist ja auch zu hinterfragen, was heißt es? Das kann ja auch durchaus ein Patient sein, der vielleicht nicht sauerstoffpflichtig ist, aber der eine andere Problematik hat. Auch da ist noch kein abschließendes Bild zu zeichnen.“ Konkret wisse man gerade bei Omikron noch nicht, was die neue Variante für Long-COVID bedeutet. „Mild heißt nicht harmlos, um das auf eine kurze Formel zu bringen.“ Anlass für Wendtners Erläuterungen waren neue Daten aus dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE).

In der Pressemitteilung zu diesen Daten hieß es am 5. Januar: „Selbst milder COVID-19-Verlauf hinterlässt Spuren an Organen“. Wissenschaftler:innen des UKE hätten erstmals nachweisen können, „dass auch milde bis moderate Krankheitsverläufe mit COVID-19 vermehrt zu Beinvenenthrombosen führen und die Funktionen von Herz, Lunge und Nieren mittelfristig beeinträchtigen“.

In der „Hamburg City Health Study“ (HCHS) seien ab Mitte 2020 (also ungeimpft) insgesamt 443 Menschen zwischen 45 und 74 Jahren nach einer SARS-CoV-2 Infektion mit nur leichteren Symptomen umfassend untersucht worden. Ihre Daten seien mit denen von nicht an COVID-19 erkrankten Teilnehmenden der HCH-Studie verglichen worden. Dazu seien 1.328 Teilnehmer:innen ähnlichen Alters, Geschlechts und Bildungsstatus aus dem HCHS-Datensatz vor Ausbruch der Pandemie ausgewählt worden. Die überwiegende Mehrheit der Proband:innen (93 Prozent) sei rein ambulant behandelt worden, keiner benötigte eine intensivmedizinische stationäre Behandlung.

Die Studienergebnisse wurden als sogenannte „Fast track Publikation“ im European Heart Journal veröffentlicht.