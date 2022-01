Weihrauch, Myrrhe und Gold – die Gaben der Weisen aus pharmazeutischer Sicht

Am heutigen Donnerstag, dem 6. Januar, feiern Christen aus aller Welt den Dreikönigstag, auch Heilige Drei Könige oder Dreikönigsfest genannt. An diesem Tag, der in einigen Bundesländern Feiertag ist, wird der drei Weisen aus dem Morgenland gedacht, die – so erzählt es die biblische Geschichte – dem Stern gefolgt sind, um dem neugeborenen Jesuskind Weihrauch, Myrrhe und Gold als Geschenk zu bringen. Diese Substanzen sind auch heute noch aus pharmazeutischer Sicht interessant.