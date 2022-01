Häusliche Gewalt: Thüringer Apotheken kooperieren mit Frauenhäusern

Apotheken wurden durch die Corona-Pandemie zunehmend als niedrigschwellige Anlaufstellen bei häuslicher Gewalt ins Spiel gebracht, sie gehörten nämlich zu den wenigen Geschäften, die noch öffnen durften bei einer gleichzeitigen Zunahme der Fälle. In vielen europäischen Ländern gibt es mittlerweile entsprechende Initiativen. So gilt beispielsweise unter anderem in Frankreich, Belgien und den Niederlanden „Maske 19“ als Codewort. In Thüringen hat die dortige Apothekerkammer gemeinsam mit den Frauenhäusern eine neue Initiative ins Leben gerufen.