Apothekenware vom Rotbäckchen-Rückruf nicht betroffen

Das Pestizid wird von Produzenten eingesetzt, um Pilze und Bakterien auf Lebensmitteln abzutöten. Der Einsatz für Lebensmittel ist innerhalb der EU bereits seit 1991 verboten. Trotzdem finden immer wieder entsprechend verunreinigte Produkte ihren Weg auf den europäischen Markt. Ethylenoxid ist „wahrscheinlich krebserregend und erbgutverändernd beim Menschen“, so die Europäische Chemikalienagentur (ECHA).

Auch für 2-Chlorethanol gibt es laut Bundesinstitut für Risikobewertung Hinweise auf eine erbgutverändernde Wirkung und eine krebserzeugende Wirkung kann derzeit nicht mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Apotheken-Variante nicht betroffen

Die betroffenen Produkte werden jedoch nicht in Apotheken vertrieben, informiert der Hersteller: „Die Bio-Varianten werden ausschließlich in Reformhäusern und im Naturkosthandel angeboten“, so eine Firmensprecherin. Da die klassischen Rotbäckchen- und Rabenhorst-Säfte (ohne das Bio-Siegel) anstelle des Curryblattextrakt Eisen(II)gluconat enthalten, seien diese nicht vom Rückruf betroffen.

Bei Fragen können sich Kunden an das Verbrauchertelefon der Firma Haus Rabenhorst O. Lauffs GmbH & Co. KG unter 02224 / 1805-84 oder per E-Mail an warenrueckruf@rabenhorst.de wenden.