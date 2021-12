Silvester mit Hund – was hilft bei Angst vor dem Feuerwerk?

Früher kam bei Angstzuständen wie an Silvester bei Hunden oftmals das Phenothiazin-Derivat Acepromazin zum Einsatz. Davon wird inzwischen jedoch dringend abgeraten. So schreibt etwa die Tierschutzorganisation ASPA auf ihrer Website: „Hier muss mit nicht unerheblichen Nebenwirkungen gerechnet werden und zwar von völliger Sedierung und Kreislaufkollaps bis paradoxer extremer Unruhe und Muskelzittern. Außerdem sind Hunde durch die starke Sedation meist nicht mehr in der Lage sich adäquat zurückzuziehen, so dass sogar mit einer vermehrt auftretenden Angst zu rechnen ist. Deshalb sollte Acepromazin nicht mehr gegeben werden. Von vielen Tierärzten wird diese Therapie mittlerweile auch völlig abgelehnt.“ (cm)