Grippe und Zoster besser nicht zusammen impfen?

In einer Kohortenstudie, veröffentlicht im „JAMA Network Open“, mit knapp 90.000 Probanden (durchschnittlich 72 Jahre) sind Wissenschaftler der Frage nachgegangen, inwiefern eine simultane Impfung mit Influenza- und Herpes-zoster-Vakzinen die Wahrscheinlichkeit reduziert, sich im kommenden Jahr erneut gegen Influenza immunisieren zu lassen. In der Saison 2018/2019 hatten knapp 27.000 Teilnehmer beide Impfungen am gleichen Tag erhalten, der Rest war bis zu 180 Tage vor der Influenza-Immunisierung gegen Herpes zoster geimpft worden.