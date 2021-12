Die (fast) klimaneutrale Offizin aus Holz

Am Telefon sagt der Apotheker: Die drei Jahre des Umbaus haben Nerven gekostet. Doch es hat sich ausgezahlt. Während unseres Gesprächs ist in der Apotheke viel los. Die vierte Welle der Corona-Pandemie hält jede vollversorgende Apotheke in Atem. Aber diese Minuten nimmt sich Lehmann gern.

Das alte Gebäude, das noch vor fünf Jahren die „Rhein Apotheke“ beherbergte, stand einen Meter über dem Boden. Der Grund: Am Rhein baute man lange Zeit Gebäude mit hochgezogenem Kellergeschoss, um vor dem Hochwasser geschützt zu sein. Dadurch war die Apotheke nicht barrierefrei. Früher oder später musste eine Lösung her. Als Lehmann durch einen Zufall das Nebenhaus kaufen konnte, fasste er die Idee einer „neuen“ Rhein-Apotheke.

Das Nachbarhaus wich einem ebenerdigen Holzhaus, das heute der Offizin Raum gibt. Später vereinnahmten die Sanierungsarbeiten auch die ehemaligen Apothekenbetriebsräume, in denen heute ein Kommissionierer steht. Der Neubau aus Vollholz vereint die Grundstücke beider Häuser.