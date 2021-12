Darum sollten Apotheker sich beim Impfen gegen COVID-19 noch gedulden

Also gibt es noch keine Möglichkeit bereits an der Pandemiebekämpfung mitzuwirken? Das scheint enttäuschend …

Sie haben eben korrekterweise auf bereits impfende Kollegen hingewiesen. Meines Erachtens wird es sich dabei überwiegend um zwei sofort umsetzbare und zulässige Varianten handeln. Die entsprechende Qualifikation vorausgesetzt, kann ein Apotheker in bestehende Strukturen der Bezugsberechtigten eingebunden werden. Das können dann etwa Arztpraxen, Impfzentren oder mobile Impfteams sein. Letzteres erwähnt § 20 Abs. 1 Nr. 2 IfSG ausdrücklich. Mit § 20b Abs. 4 IfSG wurde zudem klargestellt, dass eine bisher mögliche Delegation der Impfung von Ärzten an andere Gesundheitsberufe – im Regelfall wohl MFAs, aber eben auch Apotheker – zulässig bleibt. Im Arztrecht ist dabei anerkannt, dass der Arzt nicht jeden Handgriff überwachen muss, sich jedoch der Eignung des Erfüllungsgehilfen versichern und selbst in kürzester Zeit verfügbar sein muss. Im Delegationsfall wäre damit weder eine spezielle Schulung vorgeschrieben – aber empfehlenswert –, noch würde man sich an fremden Impfstoffbestand „vergreifen“. Wenn dann noch die zuständige Behörde der Durchführung in der Apotheke zustimmt, sieht das von außen betrachtet so aus, als wären die Kollegen schneller als alle anderen. Dabei wäre dies im Prinzip schon immer gegangen, sofern man über das Problem der in „normalen“ Zeiten wohl kaum vorstellbaren Unterordnung des Apothekers (Weisungsbindung) und dem größtenteils normierten Kurierverbot der Berufsordnungen hinwegsieht. Wer also unbedingt schnell mithelfen will, der kann sich auf diese Weise einbringen.