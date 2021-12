STIKO-Vize Wicker verteidigt Arbeitsweise der Impfkommission

Wie schnell man als Gremium, das wissenschaftlichen Kriterien verpflichtet ist, sowohl zum Prügelknaben der Politik und mancher Leitmedien dieses Landes als auch zum Ziel von Bedrohungen und Beschimpfungen sogenannter Impfgegner werden kann, das musste die Ständige Impfkommission (STIKO) im Verlauf dieses Jahres immer wieder aufs Neue erfahren.

Als umso wohltuender habe sie den Titel „Die Unbeugsamen“ empfunden, mit dem die „Zeit“ im August 2021 einen ausführlichen Beitrag über die Arbeit der STIKO überschrieben hatte, sagte deren stellvertretende Vorsitzende, Professor Sabine Wicker, in einem Online-Vortrag im Rahmen der vom House of Pharma & Healthcare und der Stiftung Arzneimittelsicherheit Beatrix und Dr. Franz Stadler organisierten Veranstaltungsreihe zum Thema Impfstoffsicherheit. Denn die STIKO, das stellte Wicker in ihrem Vortrag klar, beugt sich weder dem Druck der Politik noch dem der Straße, sondern lasse sich in ihren Empfehlungen und deren eventuell notwendigen Anpassungen allein von sorgfältig geprüfter medizinischer Evidenz leiten. Die Kommission hat allerdings, das gestand Wicker ein, stellenweise Nachholbedarf in Sachen professioneller Kommunikation.