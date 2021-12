Dürfen Apotheken an den Feiertagen testen?

Die Antwort auf die Frage, ob Apotheken an den kommenden Feiertagen Coronatests anbieten dürfen, lautet wie so oft bei rechtlichen Fragen: Kommt darauf an. Zum einen kommt es darauf an, ob die Tests im Rahmen des Apothekenbetriebs abgewickelt werden. Dabei ist nicht entscheidend, dass die Tests in den Apothekenbetriebsräumen durchgeführt werden – wenn die Aufsichtsbehörden es mittragen, sind Tests auch im Rahmen des Apothekenbetriebs in externen Räumlichkeiten möglich –, sondern ob die Testaktivitäten rechtlich der Apotheke zugeordnet sind. Dann gelten die Vorgaben für die Öffnungszeiten der Apotheke. Die ergeben sich aus der Apothekenbetriebsordnung, dem Ladenschluss- bzw. Öffnungsrecht der Länder und den Allgemeinverfügungen der jeweiligen Apothekerkammern. So dürfen beispielsweise laut der Allgemeinverfügung der Bayerischen Landesapothekerkammer, die der DAZ vorliegt, Apotheken, auch wenn sie keinen Notdienst haben, an den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr ausnahmsweise zwischen 12 und 18:00 Uhr geöffnet haben, außerdem an Heiligabend bis 14 Uhr und Silvester bis 22 Uhr.