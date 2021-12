Das „Maggi-Kraut“

Der Geschmack von Liebstöckel ist eng verbunden mit dem typischen Maggi-Würze-Geschmack. Doch was so schmeckt, ist nicht drin. Der Hersteller Nestlé erklärt, dass die Maggi-Würze aus biologisch aufgeschlossenem, pflanzlichem Eiweiß besteht, versetzt mit Wasser, Salz, Aroma, Glutamat und Hefeextrakten. Das charakteristische Aroma der Würze soll während eines Gärprozesses entstehen, den das pflanzliche Eiweiß durchläuft. Es ist dem Geschmack des Liebstöckels zwar sehr ähnlich, doch für die Herstellung von Maggi-Würze werde Liebstöckel nicht verwendet. Das sollte niemanden hindern, eine echte Liebstöckel-Würze herzustellen. Einfach mit Liebstöckel-Kraut einen salzigen Sud kochen und diesen mit karamellisiertem Zucker versetzen. Rezepte für diesen selbstgemachten „natürlichen“ Maggi-Ersatz gibt es viele. Von Vorteil ist der Umstand, dass Liebstöckel auch lange Garzeiten verträgt, ohne dabei wesentlich an Aroma zu verlieren.

Arzneilich verwendet wird jedoch nicht das Kraut von Levisticum officinale, sondern die Wurzel, genauer das getrocknete Rhizom mit den Wurzeln. Enthalten ist eine Fülle von Inhaltsstoffen, unter anderem Terpene, die für die diuretische Wirkung von Wurzelpulver oder Wurzelextrakten verantwortlich gemacht werden. Feingeschnittene Liebstöckel-Wurzel kann zur Zubereitung von Tees genutzt werden. 1,5 bis 3 g Drogen werden dazu mit 150 ml kochendem Wasser übergossen und bedeckt 10 bis 15 Minuten ziehen gelassen. Tagesdosis: zwei bis drei Tassen.

Frage: In welchem traditionellen Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung von Blasenentzündungen ist Liebstöckelwurzel-Pulver neben Pulver von Rosmarin-Blättern und Tausendgülden-Kraut enthalten?