Der Echte Lorbeer (Laurus nobilis) ist ein immergrüner Strauch oder Baum. Die Früchte wurden früher in hautreizenden Salben, als Insektenrepellent und als topisches Antiparasitikum verwendet, zum Beispiel gegen Läuse und Krätzemilben. Allerdings besteht die Gefahr einer allergischen Kontaktdermatitis. Die Anwendung ist heute in diesen Indikationen obsolet. Die Blätter kommen als Gewürz zum Einsatz.

Außerdem steht der Lorbeerkranz bis heute sprichwörtlich für eine besondere Auszeichnung. Er gilt als Symbol des Ruhmes, Sieges und Friedens. Diese Bedeutung dürfte aus dem alten Rom stammen. So wurden siegreiche Feldherren bei ihrem Einzug in die Stadt bekränzt, später trugen die römischen Kaiser einen Lorbeerkranz, so auch Gaius Julius Caesar.

Um dessen Lorbeeren dreht sich der 18. Asterix-Band, der in den 70er-Jahren erschienen ist – „Die Lorbeeren des Caesar“. Dorfhäuptling Majestix wettet in angetrunkenem Zustand mit seinem Schwager Homöopatix, provoziert durch dessen Angebereien, dass er die Lorbeeren vom Kranz Cäsars persönlich in einem Ragout kochen werde. Er schickt also Asterix und Obelix nach Rom, um diesen zu holen. Nach vielen Irrungen und Wirrungen gelingt es ihnen tatsächlich auch. Sie ersetzen das Original durch einen falschen Lorbeerkranz. Majestix kocht das versprochene Gericht, wobei sein Schwager nicht zufrieden ist. Es ist in seinen Augen zu sehr durch, zudem kritisiert er die Würze. Lorbeer ist in seinen Augen nicht das passende Gewürz. Das, aus dem der falsche Lorbeerkranz ist, wäre besser geeignet, motzt er. Das ist Majestix dann zu viel, er schlägt seinen Schwager bewusstlos.

Frage: Welches Gewürz, das zudem dem Schwager besser im Ragout geschmeckt, hätte, trug Caesar nach dem Diebstahl auf dem Kopf?