40 Millionen gelieferte Impfdosen in drei Wochen

Die Leopoldina hatte Ende November an die Bundesregierung appelliert: Bis Weihnachten sollten neben Erst- und Zweitimpfungen rund 30 Millionen Drittimpfungen ermöglicht werden. Bund und Länder hielten in ihrem Beschluss vom 2. Dezember fest, dass sie „gemeinsam daran arbeiten [werden], bis Weihnachten allen, die sich für eine Erstimpfung entscheiden und allen, die fristgerecht eine Zweit- oder Auffrischimpfung benötigen, die Impfung zu ermöglichen. Bei einer hohen Nachfrage in der Bevölkerung kann das bis zu 30 Millionen Impfungen erfordern“.