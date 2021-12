Abschied vom Papiercoupon dank E-Couponing?

Die Kyte-tec Couponing-Plattform ist in Österreich bereits erfolgreich im Einsatz. Die Plattform soll mit allen Couponing-Anbietern kompatibel sein. So werde sichergestellt, dass sämtliche Coupons in den teilnehmenden Apotheken eingelöst werden können, schreibt der Gründer Fabian Zink in einem Beitrag für die AZ. Zielsetzung sei es, dass die Couponing-Plattform überall bei jedem Markt­teilnehmer integriert werde – mit Ausnahme des Versandhandels. Aktuell ist die Plattform in großen Apothekenservices wie zum Beispiel apotheken.de, KlickA, Zack-und-Da, px-Reach, Mauve und den Kooperationen MVDA/Linda, ELAC, Wave integriert. Die Anbindung an weitere Kassensysteme soll folgen. Bereits Bayer Vital, Pierre Fabre, Angelini und weitere Hersteller sollen im Januar 2022 mit Couponing-Kampagnen starten.

Korrektur: Entgegen der ursprünglichen Darstellung arbeitet Noventi ebenfalls mit Kyte-Tec zusammen.