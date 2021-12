Dienstleistungszuschlag wird ab heute erhoben

Am heutigen Donnerstag wird eine Änderung in § 3 Arzneimittelpreisverordnung (AMPreisV) wirksam. Sie war ein Jahr zuvor mit dem Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz (VOASG) eingeführt worden und sie legt fest, dass die Verkaufspreise für verschreibungspflichtige Fertigarzneimittel zur Anwendung am Menschen am 15. Dezember 2021 um 20 Cent plus Mehrwertsteuer steigen werden. Ausgenommen sind lediglich die Grippeimpfstoffe. Die zusätzlichen 20 Cent sind der Zuschlag zur Finanzierung honorierter pharmazeutischer Dienstleistungen.