Über Organspende sprechen

Die Bereitschaft, nach dem eigenen Tod Organe zu spenden, ist in Deutschland eher gering ausgeprägt – aus unterschiedlichen Gründen. Wenn man zu einer persönlichen Entscheidung gelangen will, muss man sich mit der für viele nicht leichten Frage befassen, was nach dem eigenen Tod mit dem Körper und seinen Organen geschieht. Aber auch Vorurteile, dass zum Beispiel noch lebenden Personen Organe entnommen würden, verhindern eine Bereitschaft zur Spende. Und nicht zuletzt einige Skandale bei der Vergabe von Spenderorganen haben die Organspende und die Transplantationsmedizin in ein schlechtes Licht gerückt.