Sauer macht lustig und scharf länger haltbar?

Ein „Spiegel“-Artikel aus dem Februar 2021 legt nun nahe, dass die Theorie mit der Schärfe der Speisen in wärmeren Ländern und der längeren Haltbarkeit wirklich nicht stimmt: Er bezieht sich auf eine Nature-Studie mit dem Titel: „Es gibt kaum Hinweise darauf, dass scharfes Essen in heißen Ländern eine Anpassung zur Verringerung des Infektionsrisikos darstellt“. Darin wurden mehr als 33.000 Rezepte aus 70 Landesküchen analysiert und 93 Gewürze identifiziert.

Dennoch wissen Apotheker:innen, dass Pflanzen antimikrobielle Stoffe enthalten können, nicht umsonst gibt es ja entsprechende Phytopharmaka im Handel. In einem Dokument der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. von 2010 kann man außerdem beispielsweise nachlesen, dass Gewürz- oder Kräuterextrakte von Natur aus durch den Gehalt an Salicylsäure eine bakterizide und damit konservierende Wirkung haben. Als Beispiele werden dort Curry (2,2g Salicylsäure/kg), scharfer Paprika (2g Salicylsäure/kg) oder Oregano (0,6g Salicylsäure/kg) genannt. Wird gerne vielseitig und auch scharf gewürzt, scheint das der Haltbarkeit von Speisen also jedenfalls eher zuträglich als von Nachteil zu sein.

Frage: Einmal angenommen, die Schärfe würde tatsächlich mit der Fähigkeit zur Konservierung korrelieren. Welche Chili-Sorte wäre am schärfsten und damit am besten geeignet?