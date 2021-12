Keine apothekenrelevanten TI-Dienste betroffen

Aufgrund der aktuellen Meldung des BSI zur „log4j“ Schwachstelle mussten einige Dienste der Telematikinfrastruktur präventiv vom Internet getrennt werden. Das teilt die Gematik am gestrigen Sonntag auf ihrer Webseite mit. Die betroffenen Dienste seien potenziell von der Schwachstelle, vor der das BSI derzeit warnt, betroffen und werden erst nach dem Schließen der Lücke wieder erreichbar sein. Es handelt sich dabei aber nach aktuellem Kenntnisstand nicht um Anwendungen, die für Apotheken relevant sind, das teilt die Gematik auf Nachfrage der DAZ mit.

Der Grund, warum das BSI die Bedrohungslage durch die Schwachstelle (Log4Shell) in der Java-Bibliothek Log4j als extrem kritisch einschätzt und die bestehende Cyber-Sicherheitswarnung auf die Warnstufe Rot hochstuft, ist zum einen laut der Webseite, dass das betroffene Produkt so weit verbreitet ist. Außerdem ist die Schwachstelle anscheinend sehr einfach ausnutzbar. Der Machbarkeitsnachweis ist laut BSI öffentlich verfügbar. Eine erfolgreiche Ausnutzung der Schwachstelle ermögliche eine vollständige Übernahme des betroffenen Systems, heißt es in der Warnmeldung.