Janosch Dahmen ist neuer Sprecher für Gesundheitspolitik

Die Grünen-Fraktion hat sich für die 20. Wahlperiode aufgestellt. Die Fraktionsspitze ist gewählt, ebenso die Arbeitsgruppen und die fachpolitischen Sprecher. Die gesundheitspolitische Sprecherin der vergangenen Legislaturperiode, Maria Klein-Schmeink, nimmt Abschied von der Arbeitsgruppe Gesundheit. Sie wurde bereits vergangene Woche Dienstag zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt. Zuständig ist sie für alle Themen rund um Familie, Kinder, Jugendliche, Frauen, Senioren, Bildung, Wissenschaft und Hochschulen, Gesundheit und Pflege sowie Kultur und Medien. Klein-Schmeink bleibt überdies stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestags.

Zum neuen Sprecher für Gesundheitspolitik und Leiter der AG Gesundheitspolitik wurde am 10. Dezember Janosch Dahmen gewählt. Der 40-jährige Notfallmediziner war erst vor einem guten Jahr als Nachrücker in den Bundestag eingezogen und hat dort sehr schnell in der Gesundheitspolitik Akzente gesetzt. Kirsten Kappert-Gonther wurde zur stellvertretenden AG-Leiterin gewählt. Zudem bleibt sie Obfrau im Bundestags-Gesundheitsausschuss.

Sechs statt vier Ausschussmitglieder

Neben Janosch Dahmen und Kappert-Gonther wird auch die den Apotheker:innen bestens bekannte Kordula Schulz-Asche weiter ordentliches Mitglied des Gesundheitsausschusses sein. Insgesamt können die Grünen in dieser Wahlperiode sechs Abgeordnete in den Ausschuss senden – in der vergangenen waren es nur vier. Die übrigen drei „ordentlichen“ Grünen-Vertreter:innen sind ganz neu dabei – sowohl im Bundestag als auch im Ausschuss: Armin Grau, der Mediziner Johannes Wagner und Saskia Weishaupt.

Gewerkschafter Frank Bsirske als stellvertretendes Mitglied

Stellvertretende Mitglieder des Gesundheitsausschusses sind neben Klein-Schmeink folgende Abgeordnete: der frühere Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske, der nun erstmals ein Bundestagsmandat innehat, Stephanie Aeffner, Tessa Ganserer, Paula Piechotta, Corinna Rüffer und Beate Walter-Rosenheimer.

Anfang dieser Woche werden auch die anderen Fraktionen ihre Ausschussmitglieder benennen. Der Gesundheitsausschuss soll sich voraussichtlich ebenfalls diese Woche konstituieren. Bekannt ist bereits, dass die AfD den Vorsitz übernehmen soll.