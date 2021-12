Die Küche gekapert

Erntezeit der Blütenknospen ist von Ende Mai bis Anfang September. Frühmorgens wird gepflückt und die kleinen Knospen dann nach dem Waschen ca. einen Tag welken gelassen. Danach werden sie in einer Lake aus Essig oder Öl und in Salz eingelegt, sodass das unverwechselbare, intensiv würzig-säuerliche Aroma entsteht, an dem sich die Geister scheiden: Entweder man liebt oder hasst Kapern. Bei denen übrigens gilt: klein, aber fein. Denn je nach Größe werden verschiedene Qualitäten unterschieden, und die kleinsten sollen die besten sein. In Frankreich reicht die Unterteilung von den fest geschlossenen Nonpareilles (4 bis 7 mm klein) über Surfines, Fines, Mifines, Capucines, Capottes bis hin zu den Communes (12 bis 13 mm groß). In der Küche ist es wichtig, die Kapern erst dann zu den Speisen hinzuzufügen, wenn der Kochprozess abgeschlossen ist, da das geschmacksbestimmende Methylsenföl leicht flüchtig ist. Und die Kapern sollten vor dem Verwenden mit Wasser oder Milch abgespült werden, damit das Vitello tonnato oder die Königsberger Klopse nicht zu salzig werden.