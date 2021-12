Kein Rekonvaleszentenplasma bei COVID-19

In der jüngsten Version (Version 7) vom 6. Dezember änderte die WHO nun die Empfehlung zur Anwendung von Rekonvaleszentenplasma zur Behandlung von COVID-19-Patienten: Sie rät davon ab, COVID-19-Patienten das Plasma bereits Genesener zu verabreichen. Bei nur leicht erkrankten Patienten rät sie ausdrücklich davon ab, bei schwer bis kritisch Erkrankten sollte Rekonvaleszentenplasma ausschließlich in klinischen Studien angewendet werden.

Noch vor einem Jahr versprach man sich viel von der passiven Immunisierung mithilfe von Blutplasma und den darin enthaltenen Antikörpern von genesenen COVID-19-Patienten. Bei einer Tagung der Deutschen Gesellschaft für Transfusionsmedizin und Immunhämatologie (DGTI) hieß es damals, dass Rekonvaleszentenplasma auch bei anderen Erkrankungen schon eingesetzt worden sei, wie SARS, MERS oder Influenza. Zu dieser Zeit gab es jedoch noch keine kontrollierten klinischen Studien, sodass die Wirkung nicht belegt war.